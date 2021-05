Melissa Satta è felice e sorridente come non mai, la FOTO non mente

La bella ex velina Melissa Satta ha condiviso una foto dove è su una braca sorridente e spensierata, cosa sarà successo

Melissa Satta ha trovato un nuovo amore? Appare felice e sorridente su una foto su instagram. Ma in realtà non c’entra l’amore ma l’amicizia. La bella showgirl ha infatti trascorso qualche giorno a Venezia per il compleanno dell’amica Fiammetta Cicogna. A quanto pare l’attrice ha organizzato un weekend all’insegna del divertimento con le sue migliori amiche. E la Satta è apparsa particolarmente felice di aver partecipato. Dopo tanto tempo chiusa in casa giustamente respirare la libertà rende felici. La Satta è apparsa con indosso una minigonna, una camicia scollata e dei stivali alti neri, super sensuale.

Melissa Satta la sua estate da single ha inizio

E con questo weekend inizia la sua estate da single la bella Satta. Fresca di rottura definitiva questa volta, con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Adesso calciatore del Monza. Probabilmente Boateng si era fatto trasferire al Monza per stare vicino alla moglie e al figlio che stanno a Milano. Tuttavia le cose non sono andate bene tra loro e hanno deciso di metterci una pietra sopra di nuovo. I due si erano infatti già lasciati qualche anno fa, ma dopo qualche tempo si sono riavvicinati e ci hanno riprovato per il bene anche del piccolo Maddox.

La Satta nonostante abbia detto che la fine del suo matrimonio le ha creato molta sofferenza. oggi appare raggiante e bellissima. Si allena con i suoi programmi, lavora con i suoi shooting e frequenta le sue amiche. Sembra appagata da questa sua nuova situazione. Aspetta però di trovare un’altro grande amore che le doni un’altro figlio. Almeno questo è quanto ha confessato a Silvia Toffanin. Per il momento però non è ancora arrivato l’uomo giusto.

Nonostante sia stata avvistata con qualcuno e che le vengano attribuiti flirt ogni settimana, lei non ha confermato nulla e si dichiara single. Il suo amore è tutto per suo figlio Maddox. Che ad aprile ha compiuto ben 7 anni. Per la Satta è stato un anno non facile, ha contratto il coronavirus insieme al figlio e ha divorziato. Per lei è il momento di cambiare pagina e ricominciare da capo con tanta positività.