“Rifatta e fintissima”, infuria la polemica sotto l’ultima FOTO di Sophie Codegoni

L’ultimo scatto di Sophie Codegoni ha attirato moltissimi complimenti ma anche altrettante critiche: gli haters della modella hanno preso di mira il suo ricorso alla chirurgia estetica

Quando si parla di Sophie Codegoni l’opinione pubblica si divide: c’è chi ammira l’indipendenza e il coraggio dell’ex tronista, che durante il suo percorso a “Uomini e Donne” ha dimostrato di avere grande personalità, e chi invece proprio non la sopporta. Secondo alcuni, infatti, la modella non sarebbe stata sincera nel corso dei 5 mesi trascorsi all’interno del programma, ma avrebbe addirittura preso in giro il suo ex fidanzato Matteo Ranieri.

Per la Codegoni, d’altra parte, gli insulti e le critiche non sono mai mancati. A dispetto di quanti la lodano e la sostengono, infatti, c’è una larga parte del suo seguito social che ne rimprovera ogni mossa: dalle sponsorizzazioni, sempre più frequenti, al costante ricorso alla chirurgia estetica. Sotto l’ultima foto, pubblicata proprio ieri, gli utenti non sono stati affatto generosi con l’ex tronista.

Sophie Codegoni, gli insulti pesantissimi sotto l’ultima FOTO: “Rifatta e fintissima”

