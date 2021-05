Otto scatti sublimi quelli postati poche ore fa da Roshelle sulla pagina Instagram, un tuffo al cuore per la sua community che è esplosa.

Solo 25 anni ma una carriera tutta in salita. Roshelle, all’anagrafe Rossella Discolo, ha un curriculum alle spalle decisamente rinomato e di tutto rispetto. Nasce a Lodi dove inizia la carriera come cantante in un coro parrocchiale, posta per diversi anni cover su YouTube, poi l’approdo nel 2016 a “X Factor” dove arriverà in finale, facendosi apprezzare per la sua malleabilità come artista tutto tondo.

Vari i singoli pubblicati da quella gloriosa partecipazione tv, successi molto apprezzati dal pubblico e dalla critica, dove lei è sia interprete che autrice. Voce seduttiva e plasmabile, Roshelle si trova a suo agio con uno stile musicale urban dove riesce a mescolare influenze anche straniere al suo stile invece unico, aspetto che la fanno emergere come caso unico nel panorama italiano.

Roshelle, seduce immensamente direttamente dal backstage del suo ultimo video

