Mercedesz e la domenica di allenamento in casa. La figlia di Eva delizia i suoi follower che vanno in confusione

Mercedesz non passa sicuramente un periodo facile. La bella influencer, come ha dimostrato anche in tv, ospite di Barbara D’Urso, sta attraversando un periodo di transizione dal punto di vista dei sentimenti. Il suo compagno, il personal trainer Lucas Peracchi aveva annunciato sui social che i due si erano lasciati.

Dopo alcuni giorni di silenzio però Mercedesz ha rotto il silenzio e ha detto la sua specificando cosa volevano dire per davvero le parole: “E’ finita, non si andava d’accordo” che il compagno di getto aveva scritto.

La figlia di Eva ha aperto il suo cuore, senza riuscire a nascondere una velata malinconia, e ha spiegato che loro due stanno ancora insieme anche se ultimamente litigano parecchio. Complicazioni nel rapporto ma la loro relazione non è finita davvero come aveva annunciato Lucas.

“Ci siamo presi una piccola pausa; io ero andata da mio zio, ora stiamo cercando di risolvere – ha ammesso l’influencer con delle note malinconiche – Sì, stiamo insieme, ma…”. Il suo fidanzato è impulsivo e a volte si fa prendere dall’istinto. Quelle parole erano solo l’esito di un momento no.

Mercedesz, l’allenamento in casa e le forme in bella vista