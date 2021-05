Gomorra finite le riprese: Ciro e Genny rivelano un po’ di cose (SPOILER)

Si chiude per sempre Gomorra, arrivata al suo finale di stagione. I due protagonisti anticipano cosa accadrà e quando andrà in onda

Si avvicina sempre di più la fine di Gomorra. La serie che ha appassionato milioni di telespettatori è arrivata all’atto finale. Gli attori e tutto il cast hanno finito di girare la quinta e ultima stagione che chiude il cerchio su Genny Savastano e gli altri.

Le riprese di questo finale di stagione di Gomorra si sono tenute tra Napoli, Roma e Riga e ha visto come sempre Salvatore Esposito che dà da sempre il volto a Savastano, protagonista assoluto. E proprio lui alla fine delle riprese ha voluto salutare il suo personaggio dicendogli addio e facendo anche un ringraziamento a quanti hanno lavorato affianco a lui in questi anni.

Su Instagram l’attore si è mostrato in lacrime in un video nel quale saluta per sempre il suo personaggio. “Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste – ha ammesso – Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande”.

Tanti altri ringraziamenti poi da parte di Salvatore Esposito che ha anticipato a tutti che toccherà aspettare un po’ per vedere Gomorra ma come sempre ne vale la pena.

Gomorra, le anticipazioni sul finale di stagione

E proprio Salvatore Esposito e il suo collega e amico Marco D’Amore non hanno resistito, rimanere totalmente in silenzio era troppo difficile e così in una diretta Facebook hanno dato qualche anticipazione sul finale di stagione di Gomorra.

Pronti a qualche spoiler? Per vedere l’ultima stagione ci vorranno almeno quattro mesi o poco più. Dove? Su Sky Atlantic. “Ieri è finito il mio percorso su Gomorra – ha detto Salvatore Esposito rivolgendosi a Marco D’Amore – tra qualche giorno finirà il tuo. Nun sapit che v’aspett”.

Già da questo si lascia immaginare che i colpi di scena saranno non pochi. Poi la parola passa a Marco D’Amore che nella serie interpreta Ciro Di Marzio che ammette come sia in trepidazione e che non vede l’ora di far vedere al pubblico “ciò che siamo stati capaci di fare”. L’unico problema? “che mancano quattro mesi all’uscita di Gomorra o qualcosa in più mi fa rosicare, vorrei farvelo vedere ora”.

L’odio e l’amore espressi dai loro personaggi nella serie, “non potete immaginare a che livelli, espressi al massimo” ha aggiunto D’Amore.