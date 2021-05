Il cantante in una recente intervista ha raccontato un episodio del suo passato in cui è stato a stretto contatto con Milva, tanta commozione per lui.

La morte di Milva lo scorso 23 aprile ha destato non poco sgomento nel mondo della musica. Moltissimi gli amici ed i cantanti che l’hanno omaggiata nelle scorse settimane interpellati da diverse trasmissioni tv o intervistati da giornali e riviste di settore.

La voce della cantante ha segnato un’epoca, accompagnando diverse generazioni di appassionati che l’hanno sempre seguita con entusiasmo. Tra questi c’è sicuramente Al Bano Carrisi, il quale non ha mai nascosto tutto il dolore provato non appena ha appreso della notizia.

Intervistato da Adnkronos l’indomani della dipartita, aveva infatti confessato a caldo qualcosa di importante su di lei:

“Non la vedevo da 20 anni ma sapevo tutto di lei tramite un amico comune. Milva è indimenticabile. E anche nella mia vita ha lasciato un’impronta importante. Quando mi chiamò per incidere insieme una nuova versione di ‘Io di notte’, un brano scritto da me nel 1966, ne fui onoratissimo. Io cantavo in italiano e lei in tedesco e il brano ottenne successo anche in Germania con il titolo di Zuviele Nächte ohne dich”.

A distanza di quasi un mese il cantante di Cellino torna sulla scomparsa di Milva con un’altra intervista dove spiega alcuni retroscena sulla loro carriera da artisti. Leggiamo le sue parole.

Al Bano: “È la terza guerra mondiale”

Il cantante è tornato ancora una volta a parlare della morte di Milva nel settimanale Ora, ha trovato le parole per descrivere la prima volta in cui ha duettato in televisione assieme a lei.

“Non posso dimenticarla. Venne ospite da me durante il programma ‘Una voce nel sole’ che io conducevo su Rete4 nel 2001. Poco tempo fa, rivedendo la nostra esibizione e quanta grinta usciva dalle nostre vocalità, mi sono venuti i brividi”. Troppo straziante la sua perdita da poter essere superata in così pochi giorni.

Al Bano nell’intervista però ha spiegato anche come sta vivendo l’attuale situazione pandemica, un trauma che a suo avviso sta ledendo le persone dal punto di vista psicologico oltre che fisico.

“Se devo dire quello che penso, credo che questa sia la terza guerra mondiale”. Spera di poter tornare presto a viaggiare e che la situazione si risolva al più presto per il meglio.