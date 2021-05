Il conduttore de L’Eredità oggi è uno dei più amati dal pubblico. Ma l’avete mai visto da ragazzo?

Flavio Insinna è uno dei conduttori di punta di Rai Uno. Il presentatore romano ha trovato la sua dimensione alla guida dei programmi più amati, primo fra tutti L’Eredità, condotto prima di lui da Carlo Conti, Amadeus e il compianto Fabrizio Frizzi.

Nonostante la sua esperienza da presentatore, Insinna nasce come attore. Lo ricordiamo tutti come capitano dei Carabinieri in Don Matteo ma da tempo ha scelto la strada della conduzione anziché quella della recitazione nonostante resti il suo primo amore.

Flavio, infatti, ha iniziato la sua carriera studiando nella scuola del maestro Gigi Proietti al quale era molto legato.

Flavio Insinna: com’era?

Per conoscere Flavio Insinna da giovane bisogna frugare tra le foto pubblicate da Gabriele Cirilli sul suo profilo Instagram.

I due, infatti, sono legati da una profonda amicizia e il comico abruzzese scrive: “Il primo spettacolo dove mi hanno versato i primi contributi. 1988 al Teatro Parioli di Roma con la regia di Gigi Proietti e Valter Lupo. ‘Il desiderio per la coda’ di Pablo Picasso”.

In questa foto oltre a Flavio Insinna e Gabriele Cirilli c’è anche un giovanissimo Enrico Brignano, tutti e tre alle primissime esperienze.

Ai tempi di questo scatto Cirilli aveva 21 anni, Insinna 23 anni e Brignano 22.