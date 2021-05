Tommaso Zorzi sbotta contro Trash Italiano: lo sfogo dell’influencer – FOTO

Tommaso Zorzi ha da poco pubblicato nelle sue IG Stories un duro sfogo contro “Trash Italiano” e in particolare con un giornalista del quotidiano online: il duro sfogo dell’influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

L’infuencer Tommaso Zorzi ha sbottato contro il giornale online “Trash Italiano” per un articolo pubblicato su di lui. L’ex vincitore del GF Vip ha tuonato contro Marco D’Annolfi, il fondatore del sito web di gossip e trash, che ha, secondo l’influencer, parlato contro di lui. Zorzi ha detto: “Si dice sempre in tv di fare largo ai giovani e quindi io sono un giovane ma devo sempre destreggiarmi tra persone che mi criticano come Marco di Trash Italiano che non ha problemi a sparare me*** sul tuo conto. Insinuando poi che mi chiudano i programmi per bassi ascolti, cosa non vera e lo fanno solo per acchiappare due visualizzazioni sul loro sito. Questa cosa la trovo triste e rende il mio lavoro un po’ più difficile quando in teoria dovrebbe essere in discesa”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tommaso Zorzi al Punto Z rivela: “Non sono fidanzato, ma”

Tommaso Zorzi ironico con “Trash Italiano”: “Sono lusingato dell’attenzione”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tommaso Zorzi, la verità sul flirt con il ballerino: C’è qualcosa che dovete sapere

Quindi Tommaso Zorzi ha poi affermato che fa parte del gioco vedere persone che speculano sul suo conto ma se queste ultime vogliono farlo, potrebbero agire attenendosi alla realtà dei fatti. Ha poi concluso: “State facendo un casino su una striscia quotidiana di tre minuti che non fate per programmi che durano ore, è veramente ridicolo. Sono lusingato dell’attenzione”.

La striscia quotidiana del “Punto Z” è stata infatti cancellata per motivi non di bassi ascolti ma perché proprio Zorzi lo ha voluto così come ha dichiarato: “Sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Quindi, a quanto pare, sarebbe solo una malignità del quotidiano online che, come dice lo stesso influencer, è pronto a tutto pur di “acchiappare visualizzazioni”.