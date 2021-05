“Siete illegali”, Le Donatella in bikini infiammano il web

Duo musicale e televisivo Le Donatella hanno conquistato il successo grazie alla partecipazione a programmi importanti come X Factor e L’Isola dei Famosi. La vivacità delle signorine e le loro storie d’amore le hanno più volte trascinate sulle riviste di gossip.

Silvia e Giulia Provvedi sono sorelle gemelle che hanno sfruttato questa loro fortuna per entrare a far parte del mondo dello spettacolo creando il duo musicale Le Donatella.

La loro prima apparizione in televisione risale al 2012, quando a soli 19 anni partecipando alla sesta edizione del talent “X-Factor”. Dopo aver superato le varie fasi con molto successo arrivano ai live, a questo punto vengono seguite dall’artista Arisa (giudice della gara) la quale le ha soprannominate Donatella, in onore della Rettore, Silvia e Giulia sono sue ammiratrici. Le gemelle vennero eliminate durante il corso della gara alla quarta puntata ma è bastato poco per farsi notare e farsi amare dal pubblico, anche dopo diversi anni.

Nel 2015 le gemelle partecipano “all’Isola dei Famosi” giunta alla decima edizione, Le Donatella vincono lo show e grazie a quest’occasione la loro carriera è stata inarrestabile.

