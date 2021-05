“Tutto assieme io crepo” Anna Tatangelo senza veli, illegale – FOTO

Anna Tatangelo posa senza veli. Uno scatto illegale che si preannuncia essere virale. I fans sono allibiti da cotanta bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è una delle cantanti più belle del panorama musicale italiano. Molto amata sul web, in tanti la seguono per ammirarne non solo la stupenda fisicità ma anche per essere sempre aggiornati sui progetti lavorativi che la riguardano.

Ed Anna l’ha fatto, passo dopo passo ha accennato con pezzi di video o con foto altamente suggestive la musica che uscirà e che segnano un punto di svolta per l’artista. “…non è mai troppo tardi, o nel mio caso troppo presto, per essere quello che vuoi essere” così commenta la Tatangelo un video che la ritrae durante alcuni momenti di backstage. Il video porta una data: 28 maggio 2021. Sicuramente ci aspetterà qualcosa che ci lascerà a bocca aperta.

Il 26 aprile proponeva la locandina di “Serenata” il brano, trasmesso in radio ed il cui video è uscito in anteprima su YouTube lo scorso 6 maggio. Semplicemente incantevole.

Ma torniamo all’ultimo post social della Tatangelo che ha letteralmente infuocato il web. I fans sono stati colti alla sprovvista: Anna senza veli, illegale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->Emily Ratajkowski, dolcezza infinita: in versione mamma, scalda i social

Anna Tatangelo, foto vietata ai minori

Per saperne di più, vai su Successivo