Denise Pipitone, riflettori puntati: dopo 17 anni è di nuovo boom mediatico

Il caso di Denise Pipitone continua a catturare l’attenzione. Dopo 17 anni dalla scomparsa della piccola il riflettori sono di nuovi puntati sul giallo.

Riflettori puntati sul caso di Denise Pipitone. Nell’ultimo periodo il giallo della bambina di tre anni scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo ha catturto di nuovo l’attenzione mediatica. Il tutto è partito dalla Russia. Da un’emittente televisiva del paese aveva lanciato l’appello di Olesya, una ragazza intenta a cercare la madre. Da lì i sospetti che potesse essere Denise. Sospetti andati poi in fumo a seguito del controfronto dei test del dna tra le giovane e Piera di Maggio, madre della Pipitone.

Da questo accadimento innumerevoli le segnalazioni di possibili Denise, in particolare dal web. Di recente poi la Procura ha riaperto il caso mettendo in moto la macchina investigativa. In particolare sono state eseguiti accertamenti nella casa di Anna Corona, ex del padre naturale di Denise.

I media hanno seguito le fila del caso passo, passo. In prima linea “Chi l’ha visto…?” che ha dedicato approfondimenti e innumerevoli speciali alla tragedia. Anche “Quarto Grado”, ha fornito molto spazio al giallo nell’ultima puntata.

Denise Pipitone: analogie con casi passati

Osservando il caso della Pipitone spunta analogie con dinamiche di gialli passati presi d’assolto dai media. In particolare la vicenda di Cogne è stata tra le più seguiti diventando l’argomento portante in molti salotti televisivi. Infiniti i servizi dedicati e i commenti da parte dell’opinioni pubblica. Stesso epilogo stanno riscuotendo i fatti di Denise. Ovunque si tratta del tema.

Dai telegiornali, ai criminologi, agli avocati, agli opinionisti. Seppur tutto questa attenzione può incorrere in una strumentalizzazione della vicenda, l’obiettivo comune di tutti è quello di risolvere il giallo.

La speranza collettiva è che Piera di Maggio e la sua famiglia possa finalmente, dopo diciassette lunghi anni, ritrovare Denise.