Ballando Con le Stelle, personaggio del Cast finisce da Maria De Filippi: le indiscrezioni

Amici, ex ballerina di Ballando con le stelle insegnante di Maria De Filippi? Ecco chi è. Dopo Natalia Titova che è stata la prima ballerina di Ballando con le Stelle a mettersi in gioco nello show condotto da Maria De Filippi, arriva anche Samanta Togni. L’ex ballerina di Ballando con le stelle di Milly Carlucci annuncia il suo presunto arrivo su Canale 5 per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi?

“Mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza”, sono state queste le parole usate da Samanta Togni, la quale dice addio a Giancarlo Magalli e ai Fatti Vostri, essendo subito pronta a mettersi in gioco di nuovo nel ruolo di ballerina.

L’ex insegnate di Ballando con le Stelle ha annunciato i nuovi progetti durante l’intervista rilasciata a Nuovo ha lasciato intendere di essere pronta a mettersi in gioco in qualcosa di diverso per lei, come ad esempio Amici. Al magazine, in particolar modo, Samanta Togni ha dichiarato: “Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.