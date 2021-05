Abbiamo conosciuto Úrsula Corberó grazie alla serie spagnola “La casa di carta” distribuita da Netflix. La bella attrice interpreta Tokyo ed è una degli otto protagonisti della vicenda.

Úrsula Corberó è una famosissima attrice spagnola che ha intrapreso questa strada da ragazzina, durante la sua carriera ha recitato in moltissimi film di successo a livello internazionale.

All’età di sei anni Úrsula inizia a lavorare davanti alle telecamere per girare delle pubblicità, a tredici anni è già in televisione e pochi anni dopo approda al cinema.

L’apice del successo di Úrsula Corberó arriva quando interpreta Tokyo nella serie targata Netfix “La casa di carta”. Gli episodi hanno un successo planetario a tal punto una delle l’influencer più famose al mondo, Chiara Ferragni, volle scattare un selfie con lei.

Nel 2016, mentre lavora su un set di una serie tv, l’attrice ha incontrato Chino Darìn, suo collega. Tra i due nasce una love story e i fan li adorano.

Bella, divertente, solare, Úrsula Corberó è una forza della natura

La bellissima e bravissima Úrsula Corberó è molto seguita sui social, il suo profilo Instagram vanta 21 milioni di follower.

L’attrice tiene molto ai suoi amici virtuali infatti è solita pubblicare sue fotografie in diversi momenti della giornata. L’ultimo post ha letteralmente mandato in tilt i suoi fan che la amano proprio per il suo essere estroso.

In pose decisamente esilaranti e con i capelli acconciati in modo originale ha fatto un boom di cuoricini e commenti. La tenuta sportiva ed il top verde forato (dal quale si intravede il seno) sono stati il colpo di grazia.

Úrsula Corberó è tanto bella quanto estrosa e al web questa sua allegria piace, è fuori dagli schemi e dai classici stereotipi, la divertente attrice è unica a modo suo e lo sarà ancora per molto tempo.