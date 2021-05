Barbara D’Urso ricorda con post instagram l’amico scomparso-FOTO

La conduttrice Barbara D’Urso ricorda su instagram con un post, l’amico e grande maestro appena scomparso

Barbara D’Urso su instagram ricorda Franco Battiato che è venuto a mancare proprio oggi. Ha condiviso una foto del cantautore con la sua famosa canzone sottofondo “La Cura”. Il cantante aveva 76 anni e lascia un vuoto immenso nel mondo della musica. Lui che è stato autore di canzoni che hanno fatto la storia come Centro di gravità permanente e anche Voglio vederti danzare. Era in grado di combinare diversi generi musicali con successo. La D’Urso lo saluta scrivendo un semplice:“Ciao Franco…” e poi nelle stories aggiunge:”Gli artisti non muoiono mai”. In effetti le loro opere durano in eterno e quindi anche loro.

Barbara D’Urso e il rapporto conflittuale con Battiato

La D’Urso ha voluto salutare il maestro dedicandogli un post su instagram, ma sicuramente nelle puntata di Pomeriggio 5 avrà modo di ricordarlo insieme al pubblico. Non è solo la conduttrice però a ricordare il grande artista, tutta Italia s’inchina al cospetto di un genio musicale che oggi ci lascia ma che rimarrà sempre nei cuori di tutti con la sua poesia. Diversi politici hanno citato le sue frasi sui vari social, tra cui Giuseppe Conte:”E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire, Ciao Maestro”. Anche Giorgia Meloni scrive:”Seduto sotto un albero a meditare mi vedevo immobile danzare con il tempo come un filo d’erba che si inchina alla brezza di maggio o alla sue intemperi. Ci lascia Franco Battiato, un filosofo, un uomo libero che non si è mai piegato alle mode. Riposa in pace maestro”.

Il Ministro Franceschini spende parole meravigliose:”Ci ha lasciato un Maestro della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”. Battiato è stato Assessore con Delega alla Cultura della Regione Sicilia, per questo molti politici lo hanno ricordato con affetto. Il cantautore tempo fa in un’intervista non aveva speso delle bellissime parole nei confronti della D’Urso. Aveva commentato la partecipazione di Berlusconi al programma della D’Urso e lui aveva detto che non voleva parlare di quel argomento.

Il motivo è che secondo lui le conduttrice come la D’Urso pompavano troppo le cose. E a suo dire non era una cosa degna di essere umani. Infine li ha definiti servi, compresa la D’Urso a quanto pare. La conduttrice però non ha tenuto conto di quelle parole dette tempo fa e ha voluto ricordarlo comunque nel giorno della sua scomparsa.