Bianca Guaccero il primo piano che fa sognare, che spettacolo-FOTO

La bella conduttrice Bianca Guaccero ha condiviso una foto in primo piano ed è magnifica, il suo viso è angelico

Bianca Guaccero è incantevole in uno scatto che la ritrae in primo piano con un sorriso spontaneo. La conduttrice è stata ospite in un programma condotto da Luca Barbareschi e nella didascalia ha ringraziato:”Grazie a tutti per avermi seguita ieri sera! Grandi emozioni con Luca Barbareschi e la sua bellissima intervista!”. Tra i vari commenti ne spicca uno curioso, quello di Raimondo Todaro che scrive una faccina con gli occhi a cuoricino. Ci sarà del tenero tra i due?

Bianca Guaccero e Raimondo Todaro colleghi o di più?

La conduttrice di Detto Fatto e il ballerino di Ballando con le stelle Raimondo Todaro, sembrano avere un bel rapporto. Lui è stato ospite nell’ultima puntata di Detto Fatto, che ha ricordato sotto ad un post della Guaccero scrivendo:”All’ultima che si fa?”, lei ha poi risposto “Ci sei tuuuu“. Non è chiaro se tra i due però ci sia un flirt in corso, dopo la puntata che ha visto i due ballare insieme. Lei ha divorziato dall’ex Dario Acocella, con il quale ha avuto una figlia nata nel 2014. Dopo questa rottura la conduttrice ha mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata per il bene anche della bambina.

Tuttavia qualcosa è trapelato, infatti nel 2018 correvano voci che si frequentasse con Luca Bizzarri, la Guaccero però ha sempre smentito. C’erano altre voci poi, che la bella conduttrice uscisse con l’ex calciatore Nicola Ventola. Per loro sarebbe stato un ritorno di fiamma perché si frequentavano già ai tempi del liceo. Ma anche in quel caso nessuna conferma da parte della diretta interessata. Lei ha anche dedicato alcune parole alla questione, tempo fa:”Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. Lui è una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga sempre”. Queste parole glaciali non lasciano spazio a dubbi, tra loro c’è solo una grande stima e amicizia ad oggi. Lui è anche sposato con una modella svizzera, pertanto non c’è nulla da aggiungere.

Archiviati questi presunti flirt arriviamo ad oggi, dove tutto tace sulla sua vita privata. Tuttavia potrebbe aver in corso qualcosa con il ballerino Todaro, i due sembravano molto in sintonia a Detto Fatto. Inoltre lui le commenta le foto con faccine innamorate e complimenti.