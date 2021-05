“Che muscoli”. Benedetta Parodi sfoggia il suo fisico bestiale: pioggia di like – FOTO

Benedetta Parodi: non solo cucina per lei. La giornalista e presentatrice tv mostra il frutto dei suoi duri allenamenti su Instagram. Si trova in una location da sogno e svela un dettaglio chic del suo outfit

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Bella, raggiante, sorridente e sempre super impegnata. Benedetta Parodi è una donna energica che trasmette il buon umore al pubblico che la segue. Puntuale, ogni mattina, la troviamo in onda su Radio Capital in compagnia del coconduttore Chicco Giuliani.

I suoi talenti poliedrici la vedono attiva su più fronti. E’ una scrittrice di successo, la sua ultima fatica letteraria dal titolo Una poltrona in cucina. Storie e ricette di casa, uscita nelle ultime settimane del 2020, continua a regalarle orgoglio.

Il suo primo amore rimane, però, la televisione. Si vocifera che potrebbe essere proprio lei il volto scelto per un programma importante di intrattenimento che avrà avvio nella stagione autunnale sulle reti Rai. Nell’attesa di scoprire di più, lei stessa ci porta con sè sul set dell’amatissima trasmissione Bake Off Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Ma cosa fai, mamma?” Chiara Ferragni incantevole in bikini ma Leo la rimprovera – FOTO

Benedetta Parodi: splendida forma su Instagram

Clicca su Successivo