Ilary Blasi, ennesima caduta: fan impietriti. Che succede ora ?

La settimana si è aperta con un’altra puntata dell’Isola dei famosi su Canale 5, programma condotto da Ilary Blasi accompagnata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. E’ stato un lunedì particolare per il reality visti i colpi di scena e gli argomenti trattati. Mediaset con la trasmissione sarà riuscita a scalare in prima posizione sul podio degli ascolti Auditel? A fare da concorrenza su Rai 1 è andato in onda un altro episodio di Chiamami ancora amore, l’ultimo per esattezza, con Greta Scarano che è la protagonista della fiction.

Scopriamo allora chi ha vinto la gara si share e chi quindi si è aggiudicato il primo posto. Ecco i dati di Lunedì 17 maggio 2021.

Ascolti tv: chi è il vincitore?

Ecco quali sono i dati degli ascolti della serata di ieri, lunedì 17 maggio 2021.

Rai1: l’ultima puntata della fiction Chiamami Ancora Amore ha appassionato 3.719.000 spettatori pari al 16.5% di share.

Canale5: L’Isola dei Famosi ha conquistato 2.994.000 spettatori pari al 18.7% di share.

Rai2: Prima di lunedì ha interessato 1.001.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Italia 1: Atomica bionda ha intrattenuto 1.172.000 spettatori con il 5.2% di share.

Rai3: Report ha raccolto davanti al video 2.610.000 spettatori pari ad uno share dell’11%.

Rete4: Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 867.000 spettatori con il 4.8% di share.

La7: Tootsie ha registrato 552.000 spettatori con il 2.4% di share.

Tv8: 4 Hotel segna 339.000 spettatori con l’1.7% di share.

Nove: King Arthur ha raccolto 327.000 spettatori con l’1.5% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti ottiene 5.051.000 spettatori con il 20.3%.

Canale5: Striscia la Notizia registra una media di 3.893.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 un altro episodio di Il commissario Montalbano, su Rai 2 un’altra puntata di Un’ora sola vi vorrei, lo spettacolo di Enrico Brignano e su Canale 5 Ricomincio da me.