“Un fiume in piena”, Rosaria Cannavò vince il premio di bellezza – FOTO

Rosaria Cannavò è approdata sull’Isola dei famosi e sta combattendo per arrivare alla finale, anche se per la donna le cose si mettono male. Su Instagram spunta una foto che lascia tutti senza parole

Rosaria Cannavò è una delle concorrenti dell’Isola dei famosi 2021. Con la sua determinazione e dinamicità si sta facendo conoscere dal pubblico italiano e dai suoi compagni e in questa esperienza i suoi lati più nascosti stanno uscendo fuori. E’ una donna tutta di un pezzo e sa bene come arrivare alla finale, anche se a partire dall’ultima puntata del reality le cose per lei non sembrano andare nel verso giusto.

Rosaria Cannavò: il podio di bellezza è suo – FOTO

La concorrente è finita in nomination insieme a Isolde e Fariba, la persiana è la sua più grande rivale. Tra le due, infatti, non scorre buon sangue e gli ultimi giorni sono stati di fuoco per entrambi. Rosaria Cannavò ha perso la sua amica Emanuela Tittocchia, eliminata la scorsa volta, e ha iniziato a avvicinarsi agli altri. Il risultato? Discussioni e litigi soprattutto con la mamma di Giulia Salemi.

Le due non riescono ad andare d’accordo tanto che anche nel corso dell’ultima puntata l’ex ballerina ha accusato Fariba di dire cose inutili. Ora la sfida si fa sempre più accesa e interessante, chi riuscirà a scampare all’eliminazione?

Intanto su Instagram spunta una foto di Cannavò che in poco tempo ha già fatto il giro del web. “Un fiume in piena” commenta un suo fan sotto al post. La concorrente si mostra in costume con un bikini nero che la rende ancora più sensuale.

Non sappiamo se arriverà alla finale o vincerà il programma, ma una cosa è certa: il premio di bellezza è di Rosaria Cannavò. Sensualità ed eleganza non le mancano neanche sull’Isola deserta e senza trucchi e filtri.