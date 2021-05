Il dolore di Tiziano Ferro per la perdita: “Come faremo senza di te”

Un messaggio di dolore quello condiviso dall’artista che ha voluto dedicare delle parole a una persona particolarmente importante per lui

Questa mattina Tiziano Ferro si è preso del tempo per ricordare e omaggiare un amico e collega, nonché sua grande fonte di ispirazione. Un messaggio di dolore per la perdita subita, che lascerà senza alcun dubbio un vuoto incolmabile. L’artista è stato di poche parole ma che hanno saputo come sempre colpire nel profondo. Ecco l’omaggio del cantautore italiano.

Le parole di Tiziano Ferro che commuovono

Una notizia che ha lasciato il segno e una profonda tristezza quella che oggi ha colpito il panorama musicale italiano.

A 76 anni ci ha lasciati Franco Battiato, ne ha dato il triste annuncio la famiglia questa mattina. Un grande Maestro che continuerà a vivere attraverso la sua straordinaria musica. Centinaia di messaggi hanno invaso i social: amici, colleghi, fan, tutti si sono raccolti attorno al grande artista ricordando il patrimonio musicale che ha donato al nostro Paese.

Tra gli omaggi troviamo anche quello di Tiziano Ferro: “Caro Franco, come faremo senza di te. Nessuno lo sa“. Il dolore che si evince da queste parole e che accomuna tutte le persone che hanno avuto modo di entrare in contatto con il mondo di Battiato, fatto di poesia e musica.

Fu proprio con il termine poeta che Tiziano si rivolse a lui lo scorso anno. “Un poeta, un filosofo, un mentore, un amico“, così parlava di Battiato annunciando l’uscita della sua versione di “E ti vengo a cercare“. Il cantante ha voluto omaggiarlo interpretando uno dei suoi brani, inserendolo nell’album di cover rilasciato lo scorso novembre.

L’artista perde oggi un punto di riferimento per la sua vita e carriera ma che porterà per sempre con sé. Sotto il post condiviso attraverso il suo profilo Instagram spicca il commento di Sandra Milo che sottolinea come “saremo tutti un po’ più poveri, orfani del talento di uno smisurato artista che ci lascia in eredità un patrimonio di capolavori memorabili“.

L’attrice si rivolge poi a Ferro. “Sentire te interpretare uno dei suoi classici sarà un po’ come averlo ancora qui…“.