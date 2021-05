Eurovision 2021, manca sempre meno e le classifiche dei bookmakers impazzano. Ecco chi sono i cantanti che potrebbero aggiudicarsi la vittoria

Manca sempre meno all’Eurovision Song Contest, il festival musicale internazionale nato nel 1956 e che si svolge a Rotterdam, organizzato ogni anno dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione. Dopo lo slittamento dello scorso anno per via della pandemia, quest’anno si ritorna a calcare il prestigioso palco. A rappresentare l’Italia, come sempre, i vincitori di Sanremo, i Maneskin che sono a già a Rotterdam per fare le prove della loro “Zitti e buoni”.

Si pensa già da ora ai possibili vincitori. L’Eurovisionworld.com ha già lanciato il countdown in merito ai vincitori di vari bookmaker. Le statistiche sulle scommesse per la vittoria di quest’anno schizzano in alto ed i nomi si rincorrono. E così il portale dedicato al festival internazionale ha unito i principali dati, aggiornandoli in tempo reale, per dare spazio alle quotazioni degli artisti in gara. Chi saranno i favoriti?

Di certo quello che possiamo dire è che l’Irlanda ha in mano il record con ben sette vittorie ma anche la Svezia è un avversario temibile, una delle nazioni più forti con sei vittorie totali.

Eurovision 2021, i tre nomi in vetta

Ce la faranno i Maneskin a primeggiare all’Eurovision 2021? Le carte per poter vincere ce le hanno tutte, giovani e con un sound forte e particolare.

Al momento però tra le principali favorite ci sono la Francia che è in vetta alla classifica con una quotazione di trionfo che si attesta al 20% delle possibilità, al secondo posto ci sono proprio i cantanti che rappresentano l’Italia, la band di ventenni vincitori della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Per loro commenti positivi da parte degli osservatori di tutto il mondo. In terza posizione secondo i bookmakers Destiny.

Si prosegue poi con Svizzera, Islanda e Bulgaria. Nella Top10 rientrano anche Cipro, Ucraina, Lituania e Grecia. Così seguendo questi dati l’Italia potrebbe davvero aggiudicarsi, con buone probabilità, la vittoria. Se così fosse il prestigio e la fama dei Maneskin crescerebbe davvero tantissimo. Noi facciamo il tifo per loro e voi?