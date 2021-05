Giulia Stabile, prima di “Amici”: passato da incubo. Presa di mira

Arrivano rivelazioni sul passato di Giulia Stabile. La vincitrice dell’edizione 2021 di Amici ha attraversato periodi bui.

La prima ballerina ad aver vinto Amici. Giulia Stabile non solo si è aggiudicata il trofeo dell’edizione 2021 del format di Maria De Filippi, ma ha anche raggiunto un record assoluto. Infatti è l’unica concorrente donna della categoria ballo ad aver vinto in venti anni di trasmissione del talent show.

Un risultato enorme che l’ha toccata nel profondo. Un grande successo dopo le tante difficoltà vissute. La Stabile infatti non ha avuto un passato semplice. Sono emerse rivelazioni su alcuni periodi tormentati vissuti dalla giovane. In particolare è stata la sua storica insegnante di ballo, Flaminia Buccellato, ad aver svelato alcuni retroscena della vita di Giulia.

Giulia Stabile, la vittoria ad “Amici”: una rivincita

Ai microfoni di Adnkronos l’insegnate di danza della Stabile ha rivelato come il passato della ragazza sia stato difficile. In particolare ha svelato come fosse stata bullizzata nell’infanzia.

“Ha avuto molti problemi da bambina. Dicevano fosse brutta, non particolarmente intelligente, la sua voce l’ho sentita per la prima volta a 13 anni. Ha lottato con la forza della danza e della passione. Si chiudeva in sè anche in sala, sempre in fondo, insicura e timorosa di apparire. Lei era molto sensibile e molto artista”, le parole della Buccellato.

Quest’ultima ha poi proseguito rivelando come Giulia fosse molto determinata e come si allenasse anche per più di sei ore di fila.

19 anni, in particolare i suoi anni più difficili sono stati quelli delle medie. Presa di mira sovente i suoi compagni rovinavano i suoi effetti personali.

Dopo le tante difficoltà, Giulia ha ritrovato finalmente la sua dimensione. Ad Amici è riuscita a smorzare la timidezza e a mostrare il suo volto più autentico.

Arrivata in finale, ha gareggiato contro il suo fidanzato, il cantante San Giovanni. Un confronto terminato con una preferenza da casa del 60% in suo favore.