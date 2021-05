“Siete meravigliosi”, Karina Cascella esplode di passione su Instagram – FOTO

Karina Cascella, dolci e appassionate effusioni su Instagram. Il post di fuoco che emoziona i fan, esplosione d’amore travolgente in una foto

Dopo una lunga carriera trascorsa nei salotti televisivi nelle vesti di opinionista, conquistando un enorme successo social, che tra le altre cose la definisce anche come influencer, Karina Cascella ha deciso di dedicarsi alla ristorazione.

Avventura intrapresa insieme al compagno Max Colombo, in un periodo estremamente difficile per la categoria. Con speranza e determinazione hanno aperto un ristorante di pietanze argentine, “Matambre“, e dopo tutti gli ostacoli superati dovuti alle misure di contenimento di contagi per la pandemia da Covid, finalmente è possibile dedicarsi alle proprie attività.

In prima linea, Karina Cascella non manca di presenziare nel suo nuovo locale per dare il benvenuto ai suoi ospiti, postando gli scatti su Instagram in condivisione con i numerosi fan. Ma l’ultima giornata di lavoro si è conclusa in un modo davvero speciale…

Karina Cascella, il bacio appassionato

Visualizza questo post su Instagram

Per chi ritiene che lavoro e amore non si possano conciliare, arriva direttamente da Instagram la dimostrazione del contrario. Ci pensa Karina Cascella con una foto strabordante di sentimento, in effusioni che addolciscono la conclusione della serata al ristorante “Matambre” insieme al compagno Max Colombo.

Coinvolti in un bacio appassionato stretti nel loro abbraccio, mostrano la loro complicità, anche nel sodalizio professionale. Impossibile non ammirarne l’unione, e i fan non tardano a commentare con approvazione: “Siete meravigliosi“, “L’immagine dell’amore“, “Bellissimi“.

Ma oltre all’armonia di coppia, viene evidenziato anche l’outfit dell’opinionista che non passa inosservata. Ancora più visibile nel post che sussegue, Karina Cascella sfoggia un total black strepitoso. Camicetta elegante in pizzo trasparente, sotto alla quale indossa un crop top tono su tono, abbinata a un pantalone skinny e décolleté laccate in nero.

Visualizza questo post su Instagram

Non solo lavoro e amore dunque, Karina Cascella è riuscita a conciliare anche lo stile seducente che da sempre la contraddistingue.