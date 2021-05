“La donna dei miei sogni” Michela Quattrociocche fa jackpot di like: tutti pazzi di lei – FOTO

Michela Quattrociocche. La bellissima attrice romana ha un nutrito pubblico che la segue incessantemente anche sul suo profilo Instagram. Raccoglie sempre più consensi, l’ultima foto pubblicata cattura la sua eleganza innata

Michela Quattrociocche è la prova vivente che i sogni d’infanzia, nonostante sembrino difficili da raggiungere, se coltivati, possono avverarsi.

L’attrice romana, classe 1988, aveva le idee chiare fin da piccola riguardo il suo futuro. Il sacro fuoco della recitazione ardeva dentro di lei dalla più tenera età. Sicura di quale sarebbe stato il suo destino, non si è improvvisata ma ha lottato duramente per emergere. Aveva, infatti, solo dodici anni quando si è iscritta al primo corso di dizione e portamento. Ha fatto una lunga gavetta; in età adolescenziale ha prestato il suo volto per servizi fotografici pubblicati su riviste dedicate al pubblico di giovanissimi.

Ha proseguito con gli studi e si è diplomata nel 2007 presso il Collegio Nazareno a Roma conseguendo la maturità linguistica. Poi la grande occasione: dopo una serie di provini venne scelta per il film Scusa ma ti chiamo amore, tratto dell’omonimo romanzo di Federico Moccia. A fianco a lei uno degli attori italiani più famosi: Raoul Bova.

Questo ha segnato decisamente un punto di svolta per la giovane attrice, protagonista anche del sequel Scusa ma ti voglio sposare.

Michela Quattrociocche: il primo piano che fa innamorare i fan

La vita privata di Michela Quattrociocche ha riempito le pagine della cronaca rosa. Chiacchieratissima la sua storia con un teen idol italiano degli anni passati, l’attore e cantautore Matteo Branciamore (famoso per aver interpretato Marco ne I Cesaroni), è stata poi impegnata con un personaggio sportivo di alto profilo. Stiamo parlando di Alberto Aquilani, allenatore ed ex calciatore, sposato nel 2012 e dal quale ha avuto le due piccole Aurora (nata nel 2011) e Diamante (nata nel 2014).Purtroppo la loro storia non è durata.

La bellissima attrice romana adesso si accompagna a Giovanni Naldi, imprenditore e rampollo di una ricca famiglia di albergatori.

Michela Quattrociocche ha un folto pubblico che segue le sue gesta anche attraverso i canali social. Il suo profilo Instagram conta attualmente oltre 471mila follower che possono godere degli scatti meravigliosi che pubblica periodicamente.

L’ultimo è un suggestivo primo piano del suo volto, incantevole e perfetto. Tanti i commenti di plauso. “Sei la donna dei miei sogni” – le scrive un fan. Non è il solo ad ammirarla: “La luce dei tuoi occhi dice quanto sei felice ed innamorata”, “Semplicemente bellissima e con tanta ma tanta classe, complimenti”, “Davvero una bellezza di un’eleganza incredibile”.