Anna Tatangelo, in uscita il suo nuovo album “Annazero”: “Una bomba” – FOTO

Finalmente sta per arrivare il nuovo album di Anna Tatangelo, intitolato “Annazero”, che sarà a breve disponibile in tutti gli store di musica e sulle piattaforme di streaming

Il giorno X è fissato per venerdì 28 maggio 2021, data di uscita di “Annazero“, il nuovo album di Anna Tatangelo. Sul profilo Instagram della cantante di Sora è già disponibile da qualche ora il pre-save per avere in anteprima il disco. Il titolo del suo nuovo lavoro è un gioco di parole tra un anno zero ovvero l’anno zero e il suo nome. Con quest’opera la ormai rapper o trapper sveste del tutto i panni di colei a cui tutti erano abituati a vedere. Colei che cantava “Ragazza di periferia” o “Essere una donna”, adesso invece canta insieme a rapper del calibro di Geolier e Gemitaiz e ancora Emis Killa e Livio Cori per un disco che è un tripudio di novità come l’ultimo singolo “Serenata“.

Anna Tatangelo: Da “Guapo” a “Serenata” passando per “Fra me e te”

Anna Tatangelo ha dovuto lottare contro i pregiudizi di alcuni haters che non hanno visto di buon occhio la sua virata verso la scena urban dal punto di vista musicale ma anche di stile, ha cambiato infatti colore di capelli e modi di vestire. “Quando nell’immaginario collettivo vieni fortemente impressa in un certo modo, cambiare è molto più difficile rispetto ad un artista che è in giro da qualche anno”, ha rivelato in un’intervista di alcuni anni fa a “Fanpage”.

Il singolo con Geolier, “Guapo“, è stato uno dei tormentoni estivi dell’anno scorso, poi dopo qualche tempo è uscita “Fra me e te”: una collaborazione importante con Gemitaiz. Di recente è poi uscito il suo ultimo singolo “Serenata“, in cui canta in napoletano.

Tra le altre collaborazioni ci sono quelle con Beba e Martina May, oltre a quella con Emis Killa e Livio Cori.

La tracklist di “Annazero”: