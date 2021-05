Tragico incidente in un cantiere: operaio perde la vita

Un operaio di 51 anni è morto questa mattina a Croara di Gazzola (Piacenza) dopo essere stato travolto da un cancello automatico che stava montando.

Un’altra vittima sul lavoro nel nostro Paese. Questa mattina un operaio di 51 anni ha perso la vita a Croara di Gazzola, in provincia di Piacenza. Il 51enne, secondo le prime informazioni, stava montando insieme ad alcuni colleghi un cancello automatico, quando improvvisamente quest’ultimo è caduto travolgendolo. Presso il cantiere è arrivata l’equipe medica del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri e degli ispettori del lavoro intervenuti sul posto.

Piacenza, tragedia in un cantiere edile: operaio muore schiacciato da un cancello

Tragico incidente mortale sul lavoro questa mattina, martedì 18 maggio, a Croara, frazione di Gazzola, piccolo comune in provincia di Piacenza.

A perdere la vita un operaio di 51 anni di cui non è stata resa nota l’identità. Stando a quanto riporta la redazione de La Gazzetta di Parma, il 51enne si trovava in un cantiere edile e stava montando un cancello automatico insieme ad alcuni suoi colleghi. Per cause ancora da accertare, il cancello è caduto centrando in pieno la vittima. Immediata la chiamata al numero per le emergenze da parte dei presenti.

Presso il cantiere è arrivato lo staff sanitario del 118 a bordo di un’ambulanza e di un elisoccorso, decollato da Parma. Purtroppo per l’operaio di 51 anni non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Oltre ai soccorsi, sul luogo sono sopraggiunti anche i carabinieri ed il personale e della medicina del lavoro dell’Ausl che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Si tratta del terzo decesso sul lavoro in Italia nelle ultime 24 ore. Nella mattinata di ieri, un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere stato colto da un malore in un’azienda di Castignano (Ascoli Piceno). Sempre nella mattinata di ieri, a Spirano (Bergamo), un operaio di 51 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion.