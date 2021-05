“Isola dei Famosi”, è rivoluzione: Ilary si inchina, mai successo fino ad ora

Ilary deve cambiare una procedura dell’Isola che da anni è sempre stata in un modo specifico, le restrizioni Covid non transigono

Arriva un cambiamento rivoluzionario nel programma che da anni funziona in un modo ben preciso. All’Isola dei famosi il vincitore verrà annunciato in una modalità molto diversa da quella a cui siamo abituati da anni. Nelle scorse edizioni infatti, l’ultima prova si teneva a Milano e il vincitore arrivava direttamente in studio così com’era conciato. Per motivi di covid e quindi delle dovute restrizioni dalle quali non ci si può esimere, per la sicurezza di tutti, il vincitore sarà annunciato su Playa Palapa proprio in Honduras.

Novità shock sulla finale dell’Isola dei famosi

La finale si terrà in Honduras è definitivo ormai. L’ultima puntata del reality, che andrà in onda il 7 giugno, vedrà la proclamazione del vincitore avvenire a Playa Palapa, la spiaggia dove i naufraghi hanno vissuto fino ad ora. Anche Ilary dunque si deve attenere alle rigide regole senza poter ribattere. Lo stesso procedimento è avvenuto per i naufraghi eliminati, che prima di due settimane non sono potuti entrare in studio all’Isola dei famosi per rispettare la quarantena. Sono molte le variazioni che ha subito il programma quest’anno, tra l’edizione spagnola del programma Superviventes, a cui tra l’altro partecipa Valeria Marini, che va in onda sulla stessa spiaggia dell’Isola.

Al cambio di giorno da giovedì a venerdì, e ora deve anche cedere il posto in prima serata il 29 maggio a Il Segreto che va in onda con l’ultima puntata. Questo è il volere dei vertici Mediaset. E ora anche il cambiamento sulla premiazione. anche se non arriva come un fulmine a ciel sereno. C’era da aspettarsi che qualcosa sarebbe stato diverso visto che gli altri naufraghi hanno dovuto attendere 14 giorni prima di entrare in studio dalla Blasi.

Sicuramente questo cambiamento toglierà un pò di emozione alla finale. Nelle scorse edizioni quando il vincitore si presentava in studio tutto sporco e stremato dava un senso di vittoria vera e propria, e ritrovarsi in studio era un emozione unica. In ogni caso si è vincitori anche se proclamati sull’Isola quindi quello certo non cambia. Non ci resta che aspettare e scoprire chi vincerà questa edizione 2021 dell’Isola dei famosi.