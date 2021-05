L’artista musicale San Giovanni spiega il perché della sua amorevole propensione a vestire il rosa. La confessione.

Definito dalla critica come il co-vincitore dell’ultima edizione di “Amici – di Maria De Filippi“, assieme all’ufficiale trionfo della ballerina, nonché sua fidanzata, Martina Stabile, il cantautore San Giovanni ha espresso pubblicamente il suo parere riguardo ad un quesito che pare abbia generato in breve tempo una latente curiosità fra alcuni dei suoi ascoltatori.

Scopriamo adesso perché il secondo finalista del noto programma Mediaset, ancora immerso dal vorticoso quanto piacevole alone del successo, ami indossare, e più di ogni altra, la delicata tinta del rosa.

San Giovanni, vesto il rosa ecco perché… La confessione

Nel corso di un’intervista, in cui il cantautore avrebbe espresso numerosi appunti sui suoi sentimenti a proposito della duplice vittoria con la talentosa Martina, San Giovanni ha spiegato il perché della sua pressoché quotidiana scelta del “rosa” per il suo abbigliamento. Il legame con la vincitrice pare essersi rafforzatosi da ogni punto di vista, secondo quanto sottolineato da lui stesso, vivendo all’unisono l’avventura intrapresa durante la messa in onda della trasmissione. Mentre l’amore per il rosa sarebbe quasi una prerogativa innata nel suo essere.

Infatti, il giovane artista emergente nei suoi 18 anni ha perciò dichiarato: “nel 2021 ci sono ancora troppi preconcetti, paletti e schemi nei quali non mi ritrovo. Non si tratta di identità ma di libertà“.

“Mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie: quindi? È ciò che voglio trasmettere e comunicare con le mie canzoni”. Il suo obiettivo, o meglio da definirsi come desiderio, sarebbe per San Giovanni quello di “ aiutare le persone a sentirsi bene con sé stesse“. Un’impresa sicuramente non facile ma grazie alla sua grinta e determinazione di certo non sarà per lui una missione impossibile. Almeno si spera.