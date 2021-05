Uomini e Donne in tilt: “Devi stare zitto” e scoppia la rissa in studio

Uomini e Donne è vicino alla chiusura e oggi abbiamo assistito all’ultima sfilata di questa edizione. In studio è scoppiato il caos tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli

Oggi ad Uomini e Donne si è tenuta l’ultima sfilata di questa stagione. A far scoppiare il putiferio è stata senza volerlo Gemma Galgani, che è stata molto criticata da Tina Cipollari perché durante la sua performance si è vista la biancheria intima. A difenderla da questo attacco è stato Nicola Vivarelli, che ha risposto a tono all’opinionista dicendole che ogni cosa che fa Gemma è sbagliata. Tina si è molto arrabbiata e, sorprendentemente, è intervenuto Armando Incarnato che si è scagliato contro il ragazzo.

Uomini e Donne, scoppia il putiferio in studio: “A te piacciono le donne?”

Armando ha ricordato a Nicola di aver preso in giro tutta Italia fingendo di essere interessata ad una donna più grande di lui di 50 anni. Nicola è totalmente andato in tilt: “Stai zitto, adesso parlo io” ha sbottato, alzandosi in piedi e scagliandosi a sua volta contro di lui. Armando, a questo punto, gli ha fatto una domanda che ha fatto molto discutere: “Nicola, ma a te piacciono le donne? Non ci sarebbe niente di male a dirlo, me lo chiedevo perché in un anno qua dentro continui a parlare di amore platonico e non riesci a costruire niente“.

Nicola ci ha tenuto a sottolineare che non avrebbe avuto nessun problema a dirlo, ma che se fosse gay significherebbe aver preso in giro la redazione, le donne con cui è uscito e Maria De Filippi, quindi non vuole che gli si venga fatta questa accusa. Lite anche tra Armando e Gianni Sperti.