La meravigliosa Valentina Ferragni è come sempre incredibilmente alla moda e fa scoprire nuovi luoghi ai followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni ha condiviso una serie di foto su instagram, dove si trova su una terrazza di un nuovo bar appena aperto e affacciato sul suggestivo Duomo di Milano. Ii bar in questione è il nuovo locale di Fendi, decorato e arredato con le F ad ogni angolo. L’influencer mostra gli scatti dove si vede lei con un abito azzurro fendi ed è incantevole. Poi fotografa alcuni particolari del locale. Le poltrone di Fendi, l’hamburger con le F incise, la mini bag con la stessa stampa della poltrona. Anche il cappuccino è apparso con lo stesso motivo con le F sulla schiuma, così anche il caffè sicuramente un tocco in più che rende l’esperienza unica. C’è anche una polaroid di Fendi che mostra la Ferragni.

LEGGI ANCHE>>>“Mamma mia quanto sei bella, una Dea” Elisabetta Gregoraci il vestitino corto è da impazzire – FOTO

Valentina Ferragni influencer che sprigiona tendenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Rai e Mediaset si danno battaglia. La batosta prevedibile che ha scombinato i piani

Come la sorella prima di lei, anche Valentina è una leader quando si tratta di scoprire nuove tendenze. Lei e l’amica Veronica Ferrero sono state invitate all’evento d’inaugurazione della nuova terrazza di Fendi alla Rinascente. Inutile dire che tutto era al posto giusti e assolutamente di grande stile e alla moda. Tutto è ricoperto dalla F colorate che rappresentano la casa di moda italiana di lusso dal 1925. Le immagini che ha mostrato Valentina invogliano proprio a fare un salto nella nuovissima terrazza al centro di Milano, e gustarsi un cappuccino con la schiuma personalizzata di Fendi. L’influencer sa come conquistare i follower, e mostrando quelle belle foto ha fatto un’ottimo lavoro. Sicuramente nei prossimi giorno la terrazza sarà sommersa da prenotazioni.

D’altronde è la novità in città e luogo di ritrovo degli influencer al momento. Ogni cosa che fa o indossa la Ferragni diventa subito iconica e oggetto del desiderio di moltissime donne. Esattamente come succede con la sorella Chiara, seppur lei abbia un gusto molto più particolare ed esagerato. Valentina invece indossa capi meno stravaganti e più raffinati, mantenendo sempre una linea fissa nel suo vestire. Un aspetto molto riconoscibile nei look di Valentina sono sicuramente i colori, ne abbina tanti e molto accessi. Le sue foto portano sempre molta gioia e felicità infatti. Esiste uno studio dei colori che insegna che ogni colore crea sensazioni diverse o rilassa o agita in pratica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Lei usa sempre colori che rilassano e che rendono la visione del suo profilo un viaggio incredibile. Ogni foto è curata nel minimo dettaglio, anche la più banale che può essere una camminata per le vie di Milano con un look semplice e casual. Insomma lei è una vera icona della moda e un esempio di influencer di successo.