Andrea Delogu e la foto su instagram poco elegante, che scena-FOTO

La conduttrice Andrea Delogu ha condiviso una foto su instagram dove fa una cosa quotidiana in modo molto eclatante

Andrea Delogu ha condiviso su instagram una foto in cui agguanta un hambuger e lo morde con veemenza. Nelle foto successive mostra un aria soddisfatta e appagata dopo aver mangiato il suo panino con gran gusto. Era affamata la conduttrice non c’è che dire, e cos’è migliore di un hamburger e nuggets? Si dimostra molto simpatica e auto ironica a condividere questa immagine che semplicemente mostra la realtà di un momento quotidiano.

Andrea Delogu la conduttrice tanto apprezzata

La Delogu ha iniziato la sua carriera in televisione nel 2002 come ballerina nel programma Mai dire Domenica condotta da Gialappa’s Band. Due anni dopo diventa una delle ragazze del cast di Campioni-il sogno, un reality calcistico. Successivamente conduce su Sky canale 109 il magazine Vetrina e Top of VJ. Passa poi alla musica con il Match Music che conduce . Diventa anche autrice per il programma A casa di Andrea. Forma un duo musicale con Barbara Clara, le Cinema2. Successivamente forma un altro duo con Ema Stokholma, le Stockhlogu. Si è occupata anche di un blog su Panorama . Continua il suo lavoro come conduttrice per vari programmi come Stracult, Il processo del lunedì, Sociopatici e ha anche condotto la premiazione internazionale del vino in collaborazione con la Fondazione italiana sommelier.

Nel 2015 arriva anche a Sanremo come giudice nella commissione musicale di Sanremo Giovani. Da quel momento diventa conduttrice radiofonica della diretta Festival di Sanremo 2016. Persegue la strada della musica commentando le semifinali dell’Eurovision Song Contest. Nel 2018 conduce Dance Dance Dance. E a questo punto si può dire che la sua carriera ha spiccato il volo. Le sue più recenti esperienze sono state la conduzione de La vita in diretta Estate l’anno scorso ed è stata anche una delle host del DC fandome, si tratta di una fiera virtuale legata ai personaggi della DC Comics.

Oltre ad avere una notevole carriera come conduttrice, ha recitato anche in numerosi film come, Ti stimo fratello, Divorzio a Las Vegas e anche Appena un minuto. Riguardo la sua vita privata la bella conduttrice è sposata con l’attore Francesco Montanari.