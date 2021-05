La modella e influencer Beatrice Valli ha conquistato una buona fetta di popolarità grazie alla sua personalità vivace, la sua allegria e la sua bellezza. Tutti i suoi follower sono pazzi di lei.

La bella, sensuale, divertente, unica, Beatrice Valli, è una vera star sul web. La super influencer italiana non perde un attimo per informare i suoi follower sulla sua vita.

Beatrice Valli è da sempre appassionata di moda e di spettacolo ed è riuscita a fare della sua grande passione il suo lavoro che ama follemente.

In questi anni è riuscita a creare una community forte, intraprendente e vera come lei. Su Instagram la bella influencer vanta 2,7 milioni di follower.

Tutta la sostengono e la amano per quella che è, una donna, una compagna ed una mamma unica.

Beatrice duetta con Bubi e lo spettacolo è esilarante

La bella Beatrice Valli si è ritrovata a duettare con la piccola Bubi per un cambio costume in stile Calzedonia. L’influencer è testimonial del noto marchio e per mostrare la bellezza dei nuovi bikini ha coinvolto anche la figlia.

Per rendere accattivante il tutto Beatrice ha scritto: “Quando aspetti solo che arrivi l’estate e così inizi a fare tutte le prove del caso. Io e Bubi non vediamo l’ora! E voi siete pronti per la stagione più bella dell’anno?”.

Il divertentissimo video è stato apprezzato da tutti, Federica e Bubi indossano costumi uguali – per mamma e figlia- a suon di musica. Tre cambi in tutto con un super abbraccio finale.

La dolcezza di questo momento ha intenerito milioni di persone che hanno commentato con frasi dolcissime il post.

“Siete uno spettacolo” ha scritto qualcuno, “Vi amiamo” ha risposto qualche altro.

Anche se molti fan si sono inteneriti per la partecipazione di Bubi, altri non hanno potuto fare a meno del fisico perfetto di Beatrice che come una dea si diverte come una bambina.