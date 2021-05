Caso Pipitone arrivano angoscianti dettagli, quella conversazione da brividi

Emersi nuovi sviluppi nel caso di Denise Pipitone. In particolare alcune inquietanti intercettazioni sono venute a galla.

I riflettori continuano a essere puntanti sul caso di Denise Pipitone. In particolare questa mattina durante Mattino 5 sono emerse intercettazioni inquietanti. Dopo 17 anni dalla scomparsa di Denise, il giallo si è riaperto a seguito della ragazza Olesya Rostava, che si ipotizzava fosse la Pipitone. Declinato questo scenario, si sono diffuse molte probabili Denise e la Procura ha riaperto il caso.

Innumerevoli le trasmissioni che hanno ripercorso la vicenda in questi mesi. In particolare la seconda parte della mattinata su Mattino 5, è stato dedicata a uno speciale alla vicenda.

Dagli studi di Federica Panicucci è entrato in collegamento il maresciallo Lombardo. Quest’ultimo si è occupato delle indagini subito dopo la sparizione di Denise. Poi sono state mandate in onda alcune intercettazioni.

Denise Pipitone: intercettazioni in onda durante Mattino 5

Durante la puntata di Mattino 5 sono andate in onda alcune intercettazioni allarmanti. In studio ha preso parte in esclusiva il maresciallo Lombardo che seguì il caso 17 anni fa. Protagoniste della conversazione emersa a seguito delle intercettazioni sono le sorelle Polizzi.

“Eravamo a casa, la mamma l’ha uccisa a Denise”, il commento di Jessica. Parole a cui Alice controbatte: “Tu dici queste cose boh!”. Infine Jessica ha concluso spingendo la sorella di non parlare.

Su queste frasi è intervenuto il maresciallo Lombardo affermando: “Si tratta di un’intercettazione alla signora Corona quando Alice si deve presentare in commissariato per rendere a verbale sommarie informazioni. C’è questa conversazione come se si dovessero mettere d’accordo sulle parole da pronunciare da parte di Alice.”

Infine il maresciallo ha commentato sulla difficoltà di comprendere la conversazione. Poi ha rivelato di aver ricevuto lui stesso alcune minacce.