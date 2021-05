Andrea Zelletta, novità lavorativa: spunta il nome di un’ex allieva di Amici

Mancano sette giorni all’uscita del nuovo brano di Andrea Zelletta. Spunta una nuova collaborazione possibile. I fan sono nell’entusiasmo.

Il conto alla rovescia per l’uscita dell’album di Andrea Zelletta è partito. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, il dj ha dato vita al nuovo progetto. La sua uscita è prevista per il prossimo 28 maggio.

L’ex Uomini e Donne, da svariato tempo è approdato nel settore musicale. Dopo la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha deciso di dare alle luce a un nuovo album.

Amato dal pubblico, è anche molto seguito su Instagram. Il suo ultimo scatto postato sulla sua pagina ha entusiasmo i fan. Andrea si mostra al fianco di un duo musicale facendo così ipotizzare una nuova collaborazione.

Andrea Zelletta: collaborazione con ex allieva Amici?

In uno scatto postato oggi su Instagram il dj si è mostrato al fianco del duo Shangy, formato dai musicisti NRD1 e Shady, ex di XFactor. Quest’ultima è stata anche allieva di Amici durante la sedicesima edizione. All’epoca la cantante faceva parte della squadra bianca capitanata da Morgan, Alessandra Celentano e Boosta.

Dopo queste esperienze lavorative, Shady si è fatta conoscere in particolare all‘estero. In Francia e in Polonia ha riscosso molto successo.

A seguito della pubblicazione dello scatto di Andrea con Shangy e NRD1, molti fan hanno pensato che tra i musicisti vi sia una possibile collaborazione. Ma non è arrivata conferma di questa possibilità.

La foto ha riscosso molto successo in particolare per la presenza di Shady. Non resta che attendere l’uscita del nuovo album di Andrea per scoprire i nuovi sviluppi del dj.