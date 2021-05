Valentina Vignali, nuovo look e mini bikini per una FOTO da sogno

Valentina Vignali, trecce e mini bikini azzurro per una foto da sogno. Panorama mozzafiato ed un corpo da urlo.

Direttamente da Lampedusa, Valentina Vignali continua sui social la carrellata di costumi da lei pensati per la prossima stagione estiva. Colori vari, abbiamo visto il bianco, l’arancione e tanti modelli accattivanti di colore nero, uno in particolare che si è rivelato subito boom di like.

Il modello sopra riportato è a fascia e slip nero, proposti da una suggestiva Isola dei Conigli. La Vignali non assume una posa particolare, sembra quasi uno scatto spontaneo. I fans la ammirano, come sempre ma qualcuno ci scherza su e a quanto pare l’influencer accetta il momento comico con assoluta disinvoltura. “Il tuo ginocchio sinistro ci sta guardando male 😂 è inquietante ahahahaha” e la Vignali non perde occasione per rispondere: “sto ginocchio ogni volta è un’emozione 😂”.

Qualcuno invece le fa un’altra domanda circa i suoi impegni sportivi: “Ma giochi ancora a basket oppure ci hai lasciato stare?” la bellissima Vignali risponde che il campionato è finito prima causa Covid e che non ha lasciato assolutamente lo sport.

Valentina Vignali, costume azzurro e nuovo look

