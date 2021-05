Nicolò Zaniolo, volta pagina dopo Chiara Nasti. Nuova storia d’amore?

Nicolò Zaniolo riaccende il gossip. Dopo la relazione con Chiara Nasti sembrerebbe essersi legato a una nuova fiamma. Alcuni indizi sarebbero la prova di questo flirt.

La vita sentimentale di Nicolò Zaniolo torna a far discutere. Il calciatore aveva catturato l’attenzione gli scorsi mesi per la storia con Chiara Nasti, nota influencer napoletana. La relazione era stata ufficializzata lo scorso febbraio per terminare nelle scorse settimane. E’ stata la Nasti a diffondere la notizia sui suoi social.

Secondo alcune indiscrezioni Nicolò avrebbe già incontrato una nuova fiamma. Avrebbe messo così voltato pagina in men che non si dica. La nuova fidanzata sarebbe una famosa ex concorrente di Uomini e Donne.

Nicolò Zaniolo, nuova fiamma? Ecco gli indizi

Dopo due settimane dalla fine della storia con Chiara Nasti sarebbero emersi alcuni indizi sulla nuova storia di Zaniolo. In particolare è stata la blogger Deinara Marzano a diffondere la voce sui social.

Nello specifico è stato rivelato come il calciatore si sia mostrato a Roma in un hotel al fianco di un’ex di Uomini e Donne dell’edizione 2020/2021. Si tratterebbe di Sophie Codegoni. La modella, 19 anni, alla fine del format era uscita al fianco di Matteo Ranieri. Tuttavia i due si sono di recente lasciati. La loro storia è durata quattro settimane. Sono stati i loro punti di vista differenti sulla vita ad averli allontanati.

Oltre all’avvistamento in un hotel di Roma a incrementare i rumors sarebbero stati i una serie di scambio like reciproci apparsi sui profili Instagram del calciatore e della modella.

Subito i fan si sono incuriositi. Nessuna conferma ufficiale per ora sulla loro storia.