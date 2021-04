Chiara Nasti, aria di crisi con Zaniolo? “Vi dico come sto”

Chiara Nasti rompe il silenzio sulla sua storia d’amore con Niccolò Zaniolo e dice come stanno davvero le cose: ecco le sue parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Tanti, forse anche troppi, i rumors che sono circolati in questi giorni su Chiara Nasti e Niccolò Zaniolo. L’influencer e il calciatore della Roma sono freschi di fidanzamento eppure per molti sono già alle battute finali.

La relazione tra i due ha attirato subito l’occhio dei curiosi e dei paparazzi. Tutto è partito dallo scorso San Valentino e da un mazzo di rose rosse che la bella influencer da quasi 2 milioni di follower ha mostrato sui social. A suggello la firma del calciatore che era stato immortalato mentre acquistava i fiori. Per tanti fan era l’inizio di una nuova storia d’amore. Non si sbagliavano e così è stato.

Una nuova e patinatissima coppia che nel giro di poco tempo è uscita allo scoperto mostrando anche il tatuaggio che hanno fatto insieme, un cuore stilizzato trafitto da una freccia. Poi le voci sulla presunta aria di crisi, i due non si fanno vedere più insieme e non si seguono più. Ma oggi ci ha pensato Chiara Nasti a mettere a tacere tutti.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, abito rosso e scollature in mostra: da paura – FOTO

Chiara Nasti esce allo scoperto: la verità su Zaniolo

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis, sempre più bella: lo sguardo misterioso incanta i fan – FOTO

Chiara Nasti in una serie di Instagram Stories questo pomeriggio ha spiegato come stanno le cose tra lei e il suo fidanzato Niccolò Zaniolo. Ha fatto capire come l’aria di crisi non sia per nulla vera ma che la scelta di non pubblicare foto insieme è stata pensata.

“Non sto passando un bel periodo, non so se vi siete accorti, sto pubblicando veramente molto poco e in base alle cose che sono uscite nell’ultimo periodo… né io né il mio ragazzo abbiamo rilasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme” ha sottolineato l’influencer chiedendo di non commentare e di andarci un po’ più cauti con le parole perché “sia io che lui siamo arrivati ad un punto nel quale certe cose iniziano veramente a pesare”.

“La gente si insinua in argomenti troppo delicati e troppo privati – ha chiosato – e per questo motivo io ho deciso di concentrarmi su me stessa, la nostra relazione c’è ancora ma ho deciso di non rendere pubblico tutto questo almeno per il momento”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Aggiunge che il suo Zaniolo si sta concentrando solo sul calcio perché è quello che ama di più e lei lo appoggia su tutte le sue scelte. Chiede, infine, di non giudicare e ringrazia tutte quelle persone che sono state accanto a lei e al suo compagno che hanno permesso di non farli abbattere.