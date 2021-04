Giulia De Lellis, sempre più bella: lo sguardo misterioso incanta i fan – FOTO

Giulia De Lellis ha condiviso su Instragram un primo piano in cui si è mostrata radiosa. I fan sono rapiti dalla sua bellezza.

“Mi sono svegliata in un posto speciale”. Queste le parole di Giulia De Lellis sotto il suo ultimo post. Uno primo piano in cui si mostra radiosa. Capelli mossi e sguardo profondo rapiscono i fan. Nelle storie di Instagram ha comunicato al pubblico di essersi recata nella casa al mare del fidanzato Carlo. In questo luogo organizzerà un lavoro nei prossimi giorni.

La nota influencer racconta di essere molto felice di poter trascorrere del tempo vicino al mare.

Giulia De Lellis: felice come non mai al fianco di Carlo

Giulia De Lellis è legata a Carlo Beretta. Quest’ultimo è erede della famiglia Beretta, fondatrice della storica azienda di armi. Fidanzato in passato con Dayana Mello, Carlo è molto riservato. La storia con Giulia è nata da un’amicizia. Beretta era amico dell’ex della De Lellis, Andrea Damante. Seppur erano stati già paparazzati lo scorso autunno, è dalla fine del 2020 i due hanno ufficializzato la loro storia. La coppia è molto affiata.

Classe 1996, nata a Ostia, Giulia è diventata nota in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne tra il 2015 e il 2016. Corteggiatrice di Andrea Damante è uscita dal programma al suo fianco. La storia tra i due è durata fino al 2018. Dopo un anno si sono tuttavia riavvicinati per poi lasciarsi dopo il primo lockdown.

Dopo Uomini e Donne, Giulia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Di seguito ha pubblicato un libro dedicato alla relazione con il suo ex.

Di recente ha debuttato sul grande schermo recitando in una pellicola al fianco di Fabio Volo. Prossimamente condurrà un reality che si terrà alla Canarie.