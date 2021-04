Fedez minacciato: la reazione sconcertante sui social – FOTO

Fedez minacciato da un account su Twitter: “Ma tutto bene?”. Il cantante, qualche giorno fa, ha lanciato la sua prima linea di smalti

Fedez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi dello spettacolo più amati del momento. Ha cominciato come un semplice cantante, poi con il passare degli anni è diventato sempre più apprezzato come persona, come padre e anche come marito di Chiara Ferragni, con la quale sta oramai da cinque anni. I due sono considerati la “royal couple” italiana, e i loro figli sono voluti bene dall’intero web che li segue con affetto e guarda tutti i video che vengono pubblicati con interesse. Fedez, negli ultimi mesi, si è appassionato tantissimo alla “nail art” e per questo motivo ha deciso di lanciare una linea di smalti davvero molto buffa che sta riscuotendo un grandissimo successo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Fedez minacciato per la linea di smalti sul web: la sua risposta

Se in tanti hanno apprezzato questa iniziativa e hanno acquistato i vari kit, ovviamente le critiche non potevano mancare ma in certi casi si sfocia davvero in qualcosa di pericoloso. Come quanto accaduto su Twitter qualche ora fa: un utente ha taggato il cantante dicendogli che, con due testate, “gli avrebbe messo anche l’ombretto”. Fedez ha citato il tweet di questa persona, chiedendogli: “ma tutto bene?”. Ha ricevuto tantissima solidarietà perché di commenti come questi purtroppo ne ha ricevuti anche tanti, e nel 2021 non dovrebbe essere così strano che un uomo si appassioni di make-up.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nonostante le critiche, la linea di smalti ha riscosso già un grandissimo successo e sono stati in tanti ad aver già acquistato i prodotti che sono stati lanciati sul mercato.