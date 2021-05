Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi venerdì 21 maggio, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Aggiornato, dal Ministero della Salute sul proprio sito, lo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando all’odierna tabella sanitaria, il numero dei casi di contagio è salito a 4.183.476, ossia 5.218 unità in più rispetto alla giornata di ieri. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che ammontano a 291.788 (-7.698), così come i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 1.469 in totale e 75 in meno di ieri. I guariti complessivi dall’inizio dell’emergenza sono 3.766.660 con un incremento da ieri di 12.695 unità. Purtroppo si aggrava ancora il il bilancio delle vittime con 218 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 125.028.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione ed ha segnalato che 2 dei decessi comunicati oggi sono avvenuti nei giorni scorsi. La Campania ha specificato che dei 107 decessi comunicati oggi, 85 fanno riferimento ai mesi precedenti. L’Emilia Romagna ha sottratto 2 casi dei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Infine, la Provincia Autonoma di Bolzano precisa che tra i 56 nuovi casi confermati da test molecolare, 15 derivano da test antigenici successivamente confermati da PCR.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 20 maggio

Pubblicato ieri, sul sito del Ministero della Salute, il bollettino sullo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando ai dati, il numero dei casi di contagio complessivi era salito a 4.178.261.

Ancora in calo il dato relativo ai soggetti attualmente positivi che ammontava a 299.486 così come quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 1.544 in totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza erano 3.753.965. Il bilancio totale delle vittime saliva a 124.810.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava che dal totale era stato sottratto un caso, in quanto duplicato, e che dal totale dei deceduti erano stati sottratti due decessi: uno conteggiato erroneamente ed uno non attribuibile a Covid. L’Emilia Romagna eliminava 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 19 maggio

Il Ministero della Salute ha pubblicato mercoledì sul proprio sito il bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando ai dati, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 4.172.525. Risultavano ancora in calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 306.730, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 1.643 in totale. Il numero dei guariti complessivi era giunto a 3.741.149. Il bilancio totale delle vittime saliva a 124.646.

Nelle note era specificato che la regione Abruzzo comunicava che dal totale dei positivi era stato eliminato un caso in quanto non paziente Covid e inoltre che del totale decessi comunicati mercoledì, 3 casi erano avvenuti nei giorni scorsi. La regione Emilia Romagna comunicava che dal totale dei positivi erano stati eliminati 5 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunicava che tra i 70 nuovi casi confermati da test molecolare, 15 derivavano da test antigenici successivamente confermati da PCR. La regione Puglia comunicava che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare erano stati riclassificati tra quest’ultimi.

Covid-19, rapporto Iss-Ministero: in calo l’Rt e la pressione sugli ospedali

Dati incoraggianti emergono dall’ultimo monitoraggio dell’Iss e del Minsitero della Salute in relazione al quadro epidemiologico da Covid-19. L’indice di contagio è sceso dallo 0,86 allo 0,78 rispetto alla scorsa settimana. Numeri altamente confortanti che provengono da tutte le Regioni e Provincie autonome che registrano quindi un RT al di sotto dell’1. A diminuire anche l’incidenza dei casi positivi scesi sotto i 66 ogni centomila abitante a fronte dei 96 dello scorso periodo di rilevazione.

Inoltre, anche la pressione sulle strutture sanitarie è nettamente diminuita. I dati dei posti occupati in terapia intensiva parlano chiaro: la soglia di criticità non è neppur minimamente sfiorata. In ogni regione si è sotto il 19%. Da non dimenticare anche i numeri delle ospedalizzazioni scese a 11.539.

In sostanza un quadro confortante a cui si affianca quello della campagna vaccinale la quale sta procedendo speditamente. Numerose le Regioni che hanno aperto ai cosiddetti Open Day giorni di vaccinazione in cui non serve alcun tipo di prenotazione. In Sicilia ad esempio i soggetti dai 18 anni in su che accompagnano i nonni over 80 potranno ricevere la loro dose.

A tali soggetti che si presenteranno su base volontaria sarà somministrato l’Astrazeneca. Iniziative importanti che mirano ad accelerare la fase di immunizzazione del Paese.