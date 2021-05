Chiama la figlia e si dà fuoco: il tragico gesto di una donna

Nella mattinata di oggi, a Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, una donna di 51 anni si è tolta la vita dandosi fuoco.

Una donna si è tolta la vita nella tarda mattinata di ieri a Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina. La 51enne, secondo quanto appurato, si sarebbe data fuoco lungo la strada per Monte Curio, ma prima avrebbe chiamato la figlia per darle l’ultimo saluto. Proprio quest’ultima, sentendo le parole della madre, ha lanciato l’allarme. All’arrivo dei soccorsi sul posto, però, per la 51enne non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire le ragioni del tragico gesto.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, venerdì 21 maggio, lungo la strada per Monte Curio a Roccasecca dei Volsci, piccolo comune in provincia di Latina. Stando a quanto scrive la stampa locale ed il quotidiano Il Messaggero, la 51enne avrebbe chiamato la figlia e successivamente si sarebbe cosparsa di benzina dandosi fuoco vicino la sua utilitaria.

La figlia ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 ed i carabinieri. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dalla donna che è stata avvolta dalle fiamme. Considerata la gravità dell’accaduto era stato allertato anche l’elisoccorso, poi fatto rientrare.

Non sono ancora chiari le motivazioni che avrebbero spinto la 51enne a compiere un simile gesto. In tal senso, i militari dell’Arma hanno avviato tutti gli adempimenti del caso sequestrando l’auto della 51enne ed il suo cellulare che verrà sottoposto ad accertamenti.

Inoltre, i carabinieri, riporta Il Messaggero, hanno ascoltato la figlia della donna, la quale avrebbe affermato che la madre da tempo soffriva di una forte depressione.