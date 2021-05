Foggia, arrestato sindaco leghista dimissionario

Il Sindaco dimissionario del comune di Foggia, Franco Landella, è stato posto agli arresti. Sulla sua testa e su quella di altri quattro funzionari, compresa la moglie, pendono accuse gravissime

Le indagini condotte dalla polizia di stato nel comune pugliese di Foggia e dal servizio centrale operativo, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno portato agli arresti questa mattina del sindaco Franco Landella, già dimissionario dal 4 Maggio scorso.

Il politico, esponente dello schieramento di destra della Lega, dovrà fronteggiare accuse gravissime come corruzione e tentata concussione. L’inchiesta che lo vede protagonista ha coinvolto altre quattro persone, compresa la stessa moglie di Landella, la signora Daniela Di Donna, ex dipendente comunale, la quale ha subito un’interdizione dai pubblici uffici.

Foggia. Il Sindaco Franco Landella posto in stato di arresto per corruzione e tentata concussione

Da quanto emerso dalle indagini compiute dalle forze dell’ordine, Franco Landella si sarebbe macchiato di tentata concussione nei confronti di un imprenditore, attivo nel settore della pubblica illuminazione. Il sindaco aveva vinto le elezioni per la prima volta nel 2014 e riconfermarto per un secondo mandato nel 2019.

Prima del suo arresto, avvenuto la mattina del 21 Maggio, il primo cittadino aveva rassegnato le dimissioni dal suo ruolo lo scorso 4 maggio, in seguito agli arresti di due consiglieri comunali per corruzione. Tra questi l’ex presidente dell’assemblea Leonardo Iaccarino. Quest’ultimo era finito nello scandalo a causa di un video che lo ritraeva mentre festeggiava Capodanno, sparando a salve con una pistola. Il commento di commiato di Landella è avvenuto con queste parole: “Foggia in questo momento ha bisogno di serenità, di essere tenuta al riparo da ogni tentativo di gettare fango su chi l’amministra con passione e dedizione”.

Sono posti ai domiciliari altri esponenti politici vicini all’ex sindaco. Stiamo parlando dei consiglieri comunali di maggioranza Antonio Capotosto (arrestato precedentemente il 30 aprile 2021), Dario Iacovangelo, un ulteriore imprenditore edile e la moglie del primo cittadino, Daniela Di Donna, ex dipendente comunale.

La situazione prevederà ulteriori risvolti: una commissione parlamentare valuterà gli atti amministrativi per accertarsi del coinvolgimento anche di infiltrazioni mafiose.