Gomorra (SPOILER) clamorose novità sul finale di stagione

Gomorra, in arrivo la nuova ed ultima stagione. Tra le anticipazioni una clamorosa novità che getta in fermento i fan: imprevedibili risvolti per il finale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

A pochi mesi dall’uscita della quinta ed ultima stagione di una delle serie tv più apprezzate di sempre, sono trapelati alcuni imprevedibili risvolti che riguardano i personaggi più importanti di “Gomorra“.

Diretta da Stefano Sollima, ispirata all’omonimo Best Seller di Roberto Saviano, sono passati 7 anni dalla prima stagione, che ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo. Nel 2016 la serie televisiva è stata venduta ad oltre 170 paesi, indice significativo della sua straordinarietà, alla quale ha contribuito con enorme valore aggiunto la sapiente scelta degli attori.

Ed è proprio uno di questi, Salvatore Esposito, il cui ruolo è quello di Gennaro Savastano, ad anticipare alcuni imperdibili dettagli.

Gomorra (SPOILER): cosa succede nell’ultima stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

Al centro della quinta stagione di Gomorra ci sarà il rapporto ambivalente che unisce Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. Differentemente da quanto emerso nel corso degli avvenimenti sul finale della terza stagione, si apprende dallo spin off diretto da Marco D’Amore sulla storia del suo personaggio Ciro, che quest’ultimo sia ancora vivo.

Per l’ultimo appuntamento con la serie tv ci aspetta un grande finale di stagione. Anticipato da Salvatore Esposito su Instagram, in un video prodotto nel corso degli ultimi giorni delle riprese, in un commovente addio al suo sfaccettato e forte ruolo.

In compagnia di Marco D’Amore, è proprio quest’ultimo a fornire alcuni imperdibili dettagli sullo sviluppo della storia, che coinvolge i due principali protagonisti, definiti dallo stesso “l’amore e l’odio“.

Trasmesso questa volta “nella sua massima espressione“, il controverso legame avrà modo di regalare ulteriori colpi di scena. E ce lo conferma proprio l’attore di Gennaro Savastano, con una diretta ed esplicita affermazione: “Ci sarà un finale coi fiocchi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco D’Amore (@damoremarco)

L’attesa cresce sempre di più, ma da quanto sfuggito agli attori nel corso del loro saluto ai fan, non mancano molto più di quattro (lunghissimi) mesi.