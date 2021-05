Sono finite le riprese de “La casa di carta”. L’annuncio arriva proprio da Netflix tramite i social.

Cala il sipario su “La casa di carta”. L’amatissima serie targata Netflix ha concluso le riprese della quinta e ultima stagione. L’annuncio è arrivato proprio dalla piattaforma di streaming.

Sulla pagina Instagram ufficiale è stato postato uno scatto dell’ultimo giorno sul set. Una foto nostalgica che ha gettato i fan nella commozione più totale. Il post mostra il team al completo sottolineando come sia diventato una vera e propria famiglia.

“Non vediamo l’ora di mostravi come finisce questa storia”, la didascalia al post.

La Casa di Carta: in arrivo la quinta stagione

Le riprese della quinta stagione de “La Casa di Carta” erano iniziate lo scorso agosto. L’attesissimo ultimo capitolo della saga andrà in onda entro la fine del 2021. Tuttavia la data di uscita non è ancora certa. Da mesi i fan sono in trepidazione per scoprire cosa accadrà nella nuova stagione.

L’addio dal set non ha fatto che rendere ancora più nostalgico il pubblico. Come nostalgici sono stati i saluti di Alvaro Morte. Qualche settimana fa l’attore ha salutato tutti con un commovente video.

Ora non resta che attendere l’arrivo della parte 5 della saga amata in tutto il mondo. Se nell’aria sembrava che dovesse uscire proprio a maggio, è necessario pazientare ancora. Tuttavia sembra che la sua messa in onda avverrà prima della fine dell’anno. Sicurezza invece in merito alla sua conclusione.

Se sul web si sono diffusi meme su una possibile sesta stagione, in realtà questo non accadrà. In diverse occasioni lo staff ha rivelato che con la quinta parte termina per sempre la serie.