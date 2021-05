“Impazzisco per te”, Belen sensuale e radiosa, così non si era mai vista – FOTO

“Impazzisco per te”: Belen Rodriguez e lo scatto che ha fatto capitolare i followers. La showgirl non si era mai mostrata così prima d’ora…

Belen Rodriguez è recentemente entrata nell’ottavo mese di gravidanza, e tutto, nella sua vita, sembra andare a gonfie vele. La relazione con Antonino Spinalbese, iniziata poco meno di un anno fa, si dimostra solida e indistruttibile, a dispetto delle critiche che erano state avanzate all’inizio. Con il suo compagno, che ha 10 anni meno di lei, Belen ha infatti deciso di rivivere l’esperienza della maternità.

Tutte le persone che circondano la showgirl sono felicissime per lei. Sua sorella Cecilia, pochi giorni fa, aveva parlato apertamente del magnifico rapporto che la lega ad Antonino: un rapporto che, a detta sua, non era mai riuscita a creare con gli ex cognati. Belen, che ha pubblicato uno scatto poche ore fa, si è mostrata in tutto il suo splendore: la sua bellezza ha ottenuto l’approvazione unanime dei fan.

Belen Rodriguez, sensuale e radiosa come non si era mai vista

Con un sensazionale scatto realizzato a bordo lago, Belen Rodriguez ha voluto salutare con un bacio i milioni di followers che la seguono. “Mi rendete felici“, ha scritto l’argentina, accompagnando la dichiarazione con un cuore. I suoi fan, oltre 10 milioni, sono infatti sempre attivissimi quando si tratta di commentare, con complimenti e lusinghe, i post della Rodriguez.

Splendida nel suo vestito svolazzante e nel suo cappotto color cammello, Belen sorride radiosa e si mostra in tutto il suo splendore. La gravidanza – questo il parere dei fan – l’avrebbe resa ancora più bella. La Rodriguez, che dovrebbe partorire tra un mese, si è detta impaziente di conoscere la sua secondogenita Luna Marie.

“Impazzisco per questa foto“, “Sei un amore“, “Si vede la tua felicità“: nei commenti, i followers non fanno altro che elogiare la sua bellezza ed il suo sorriso contagioso.