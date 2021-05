La polizia, negli Usa, ha arrestato un uomo di 40 anni accusato di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco in strada un 47enne, di cui non è stata resa nota l’identità.

Un uomo di 47 anni è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco in strada. È accaduto nella mattinata di ieri sulla Madison Avenue ad Hamilton, in Ohio (Usa). La vittima sarebbe stata raggiunta da un uomo che ha estratto una pistola ed ha sparato alcuni proiettili, due dei quali hanno colpito il 47enne. Trasportato dai sanitari, giunti sul posto, in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo. A poche ore di distanza, la polizia ha arrestato un 40enne, ritenuto responsabile del delitto.

Usa, uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in strada: arrestato un 40enne

Nella mattinata di ieri, giovedì 20 maggio, un uomo è stato assassinato mentre si trovava in strada, sulla Madison Avenue di Hamilton, cittadina dello stato dell’Ohio, negli Stati Uniti.

Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale, tra cui l’emittente Fox19, la vittima, un 47enne, di cui non si conosce l’identità, sarebbe stato raggiunto da due colpi di pistola esplosi da un uomo, poi datosi alla fuga con un camion di colore rosso.

Lanciato l’allarme, sul luogo del delitto, sono arrivate le squadre di emergenza che hanno soccorso il 47enne e lo hanno trasportato d’urgenza presso il Kettering Health Hamilton. I medici del nosocomio hanno provato a salvargli la vita, ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere per via delle gravi ferite riportate.

Sopraggiunti anche gli agenti della polizia di Hamilton che hanno avviato immediatamente le indagini per individuare il responsabile. A qualche ora di distanza, scrive Fox19, le autorità hanno fermato un uomo di 40 anni che è stato arrestato poiché ritenuto responsabile dell’omicidio. L’uomo, dopo aver abbandonato il camion, era fuggito a piedi.

Le accuse contro il sospettato non sono ancora state confermate e la polizia sta ancora indagando. In corso anche gli accertamenti per risalire al movente del delitto.