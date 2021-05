“Che gnocca magnetica” Sonia Bruganelli, gambe in primo piano! – FOTO

La bellissima moglie del conduttore romano Paolo Bonolis ha pubblicato una foto scattata allo specchio: non mancano i commenti di…

L’ex modella di fotoromanzi è da sempre molto attiva sui suoi profili social, ma in particolare su Instagram, dove conta ormai quasi 590.000 followers.

Proprio oggi, infatti, ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata allo specchio con il cellulare.

Nella didascalia la signora Bonolis ha scritto: “La ferocia si apprende. Non ci nasci. La ferocia si insegna, la ferocia si impara. La ferocia è qualcosa che passa da maestro ad allievo“.

Tra i messaggi dei fan, scritti sotto al post, non mancano quelli di alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo, ad esempio: la fantastica conduttrice televisiva, attrice ed ex modella Elena Santarelli le scrive “Che gnocca magnetica“; la bellissima ex gieffina Clizia Incorvaia le manda due emoticon (un cuore rosso e una fiamma); il noto autore televisivo e musicista Marco Salvati le scrive “Eh, la miseria!“; la favolosa showgirl ed ex tentatrice di Temptation Island Vip Laura Cremaschi commenta con “ADOROOO“.

Pronti dunque al post più cliccato di sempre?

Sonia Bruganelli sembra disegnata: divina!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Circa due ore fa la Bruganelli, conosciuta su Instagram come ‘@soniabrugi‘, ha postato questa foto pazzesca, che ha ottenuto già più di 3.500 mi piace e quasi 140 commenti: essi spaziano tra apprezzamenti alla sua oggettiva bellezza e pareri riferiti al significato della didascalia (sia positivi, che negativi).

Nell’immagine Sonia guarda se stessa riflessa nello specchio, con indosso una maglietta grigia e molti accessori: in primo piano ci sono le gambe, che sembrano quelle di una ventenne.

Lady Bonolis ha una perfetta manicure rossa ed un trucco super glamour: impossibile non amarla!

Lo scatto dell’imprenditrice non è dunque passato inosservato: i complimenti si sono sprecati!