Covid-19, L’OMS redarguisce il mondo: si prepari all’era delle pandemie

L’Oms redarguisce l’intero globo attraverso le sue ultime dichiarazioni pubbliche, ci sarà da prepararsi ad affrontare un’intera era di pandemie.

Secondo quanto affermato da alcuni scienziati nelle ultime ore, nonostante la lotta lotta contro il Covid-19 stia attualmente volgendo per il meglio in molti paesi di tutto il mondo, la situazione potrebbe rivelarsi ugualmente critica su molti aspetti. Le seguenti affermazioni provengono da un report di interventi tenutesi in maniera ufficiale. Ed in occasione dell’ultima “Global Health Summit“.

Il parere di ben 26 scienziati dell’Oms sembrerebbe infatti andare di comune accordo. Lanciando un ulteriore allarme alla popolazione mondiale.

Covid-19, L’OMS: il mondo dovrà prepararsi a l’era delle pandemie

“Il mondo sta entrando nell’età delle pandemie“. Si esprimono in tal modo gli scienziati che stanno studiando l’evoluzione del coronavirus. Pare che nonostante il numero di somministrazioni di vaccini stia per il momento indicando dei sostanziali passi avanti, il virus sia ad ogni modo destinato ad un futuro endemico.

Ovvero, stando ai risultati degli studi condotti in tal merito, il genere umano dovrà prepararsi ad affrontare una sua continuità nel corso degli anni. La quale, con molta probabilità, si diffonderà attraverso dei più classici focolai stagionali. Inoltre, a dover far fronte con più certezza a questa imminente ipotesi avvalorata dagli scienziati, sarebbero quei paesi in cui le dosi di vaccino non risultino essere abbastanza. Soprattutto per permettere l’immunità di gregge tanto auspicata negli ultimi mesi.

Ad accostarsi a questa sorte drammatica, in cui verterebbe l’intero globo, si assocerebbe una crisi economica devastante. Il settore del turismo ha accusato delle ripercussioni non semplici cui dover far fronte. Registrando un calo di lavoratori rispettivi che rispecchierebbe un passo indietro di quasi 10 anni.