“Da loro non si scappa”, Giulia De Lellis vittima di un evento spiacevole

Giulia De Lellis vittima ignara di un evento che l’ha particolarmente colpita. “Da loro non si scappa” la reazione a caldo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è una delle principali influencer presenti in Italia. Numerose le collaborazioni della giovane romana con i brand di moda e cosmesi, spesso infatti posta del contenuto inedito con il quale promuove merce griffata. La De Lellis ovviamente è solita lanciare mode e questa la rende infatti molto influente, ogni occasione è buona per spulciare tra i suoi post e scoprire le mode del momento, numerose le followers che le “copiano” gli outfit.

Ma per Giulia non c’è solo il lavoro: spesso infatti attraverso le foto racconta la sua vita di tutti i giorni ricevendo plausi dai milioni di followers ma anche critiche. La De Lellis si trova spesso al centro di eventi spiacevoli che la colpiscono in prima persona, colpa dei numerosi leoni da tastiera che amano proferire parole ed attacchi gratuiti. Stavolta però Giulia si è ritrovata al centro di un evento spiacevole che l’ha colpita parecchio. Di cosa si tratta?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->Carolina Stramare, in intimo trasparente blocca Instagram: mai vista così sexy – FOTO

Giulia De Lellis: “Me l’hanno fatta brutta”. Ecco cos’è successo

LEGGI ANCHE ->“Meravigliosa” Laura Pausini: carisma e simpatia oltrepassano ogni frontiera – FOTO

Giulia De Lellis vittima di uno scherzo de Le Iene, lo annuncia tra le sue stories di Instagram – di cui sopra un frame – ancora incredula per quanto accaduto. La stessa ammette di essere divertita ma che al contempo gliel’hanno fatta brutta. “Mi toccava. Non si scappa da loro“ questa la reazione a caldo dell’influencer.

Non si conosce ovviamente l’oggetto dello scherzo tuttavia durante il video si fa riferimento a delle bollicine che turba la De Lellis tanto da toccarsi il viso, questo è l’unico indizio a nostra disposizione. Cosa sarà successo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Non resta che rimanere sintonizzati alla prossima puntata de Le Iene – come sempre, su Italia Uno – per vederne delle belle!