“Ammazza!” Francesca Verdini incanta i follower. Il commento inaspettato per Lady Salvini

Francesca Verdini. La compagna del leader della Lega, Matteo Salvini, gode di fama riflessa e fa incetta di like e consensi su Instagram. Gli aggiornamenti sul suo profilo social

Criticato da molti, osannato da altri. Fatto sta che Matteo Salvini è uno degli esponenti politici più in vista anche per il largo utilizzo che fa dei suoi strumenti mediatici sui social network. Il leader della Lega ha destato in passato curiosità e interesse riguardo la sua sfera privata. Chiacchieratissima è stata, infatti, la sua storia d’amore con la celebre conduttrice tv Elisa Isoardi.

Ha presto trovato consolazione tra le braccia di una giovanissima donna, la 28enne Francesca Verdini, sua nuova compagna. I due sono venuti allo scoperto nel 2019, alla prima italiana del live action e riadattamento del film Disney Dumbo. La giovane è figlia dell’ex politico Denis Verdini.

Francesca Verdini: la foto acchiappa like su Instagram

In quanto fidanzata di un esponente politico così in vista, il profilo Instagram di Francesca Verdini è spesso sotto il radar di osservatori curiosi.

Ne emerge il quadro di una normalissima ragazza: atletica, sportiva, dinamica, che ama gli animali, la natura e la musica. L’ultimo post pubblicato la vede impugnare una chitarra e regalare ai suoi follower il suo sorriso più bello. Stivali al ginocchio, testa appoggiata da un lato e la sensualità di una spalla scoperta. Le sue Instagram Stories indicano Francesco Guccini nella sua playlist preferita della giornata.

Un commento particolare, invece, suggerisce altro: “Musica leggerissima, Battiato o Sangiovanni?” – le chiede il suo fidanzato, Matteo Salvini. “Il pulcino pio” – risponde lei simpaticamente. Tanti sono gli attestati di stima nei confronti della giovane: “Ammazza che chitarrista”, “Spettacolo, sei meravigliosa”, “Sei stupenda. Una bellezza sobria”, “Incantevole”.

Nozze in vista per i due piccioncini? Che cosa hanno rivelato ai giornalisti?

Francesca Verdini non ha intenzione di sposarsi presto: “Ho solo 28 anni” – ha detto – “Non c’è fretta, possiamo aspettare”. Della stessa opinione Matteo Salvini: “Sto benissimo con la mia fidanzata ma il matrimonio non è in programma”.