Gjon’s Tears, chi è il cantante svizzero tra i favoriti all’Eurovision

Gjon’s Tears, il cantante in gara nella finale dell’Eurovision Song Contest. Carriera e canzone del giovane cantante e compositore in rappresentanza della Svizzera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gjon’s tears (@gjon.s_tears)

Giovane e talentuoso, Gjon’s Tears è in finale all’Eurovision Song Contest, che si disputerà questa sera all’Ahoy Arena di Rotterdam. Dalle origini albanesi e kosove, ma nato e cresciuto in Svizzera, il cantante rappresenterà il Paese, già favorito per il podio.

Candidato per l’edizione del 2020, annullata per la pandemia di Covid-19, è stato riconfermato per la 65esima edizione, arrivando alla fase ultima del concorso. Sono solo quattro i singoli da lui pubblicati, tra i quali quello in gara, per una carriera che si prospetta sfavillante.

POTREBBE INTERESSSARTI ANCHE -> Barbara Pravi, chi è l’artista francese in gara all’Eurovision 2021 – FOTO

Gjon’s Tears, in finale con “Tout l’Univers”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gjon’s tears (@gjon.s_tears)

LEGGI ANCHE -> Destiny Chukunyere, chi è l’artista maltese in gara all’Eurovision 2021 – FOTO

Nome d’arte di Gjon Muharremaj, Gjon’s Tears è nato a Broc nel 1998, in Svizzera, da madre albanese e padre kosovaro. Un talento naturale ed unico, che nel 2011, a soli 13 anni lo conduce a partecipare alla prima edizione di “Albania’s Got Talent“, giungendo alle finali, ma non è l’unica esperienza televisiva dove sfoggia le sue capacità.

Partecipa l’anno successivo allo stesso format svizzero dove arriva in semifinale, stessa sorte per il suo percorso a 2The Voice: la plus belle voix” in Francia, dove ha l’opportunità di confrontarsi con il cantautore internazionale Mika, a capo della sua squadra.

In finale all’Eurovision Song Contest con l’emozionante brano introspettivo “Tout l’Universe“, dall’indie pop decisamente sofisticato, che apre la sua vocalità alle più alte scale dell’estensione, offrendo la complessità delle sfumature del suo strabiliante e pulitissimo timbro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gjon’s tears (@gjon.s_tears)

Un’esibizione che fonde arte, disciplina ma anche una grande interpretazione, dai movimenti misurati, seppur assolutamente magnetici e coinvolgenti. Favorito per il podio, sfiderà i rappresentanti degli altri 26 Paesi in gara per la finale, trasmessa stasera sabato 22 maggio in diretta su Rai 1.